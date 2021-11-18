Напомним, ранее стало известно, что голландская прокуратура предъявила Промесу обвинение по делу о покушении на убийство.
"Мы не знаем, какая там ситуация. Может, это подставное дело. Пускай сами разбираются. Это семейное дело. При чем здесь "Спартак" и футбол? Не вижу ничего общего. Клуб будет решать, что делать дальше, если это подтвердится. Все в жизни бывает", - сказал Канчельскис.
Отметим, что расследование в отношении Промеса ведется из-за инцидента, произошедшего летом 2020 года. СМИ сообщали, что Квинси напал с ножом на двоюродного брата. В результате потерпевший получил серьезные повреждения колена.
Напомним, что Промес пополнил состав "Спартака" в феврале 2021 года после трансфера из "Аякса". Его контракт с московским клубом действует до лета 2024 года.
Источник: Спорт-Экспресс
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Канчельскис - о расследовании в отношении Промеса: может, это подставное дело
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался об информации насчет предъявления полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу обвинения по уголовному делу.
Фото: РПЛ