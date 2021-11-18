Накануне Шатов объявил о приостановке карьеры. 31-летний хавбек и "Рубин" расторгли контракт.
Шатов не исключил, что возобновит карьеру. По словам игрока, он может присоединиться к "Рубину" на зимних сборах. При этом казанцы не стали навязывать игроку обязательства - он может возобновить карьеру в любом клубе, сообщает источник.
Отмечается, что Шатов получал в "Рубине" около одного миллиона евро в год и был одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов команды. Контракт Олега с казанским клубом действовал до конца следующего сезона.
Источник: БИЗНЕС Online
Шатов расторг контракт с "Рубином" и приостановил карьеру
"Рубин" не стал навязывать Шатову обязательства по возвращению в клуб
"Рубин" не стал обязывать полузащитника Олега Шатова, приостановившего карьеру, возвращаться в клуб.
Фото: БИЗНЕС Online