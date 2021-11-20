— В случае отставки Витории, конечно, согласился бы возглавить клуб. Мне предлагали, когда я только закончил играть, но тогда реально смотрел на вещи и понимал, что не был готов, надо было наработать опыт.
Сейчас он есть, результаты говорят сами за себя. Поэтому, почему нет, — рассказал Юран в интервью Metaratings.
Главным тренером "Спартака" является португальский специалист Руй Витория. Под его руководством команда идет на девятой строчке чемпионата России с 19 очками в 14 турах.
Сергей Юран в настоящее время тренирует "СКА-Хабаровск".
Нападающий "Наполи" Политано сдал положительный тест на коронавирус за 5 дней до игры со "Спартаком"
Юран: в случае отставки Витории готов возглавить "Спартак"
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран заявил, что готов тренировать "Спартак".
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"