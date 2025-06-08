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Стало известно, сколько билетов удалось реализовать на матч сборных Белоруссии и России

Фото: "Минск-Новости"
На товарищеский матч между сборными Белоруссии и России на данный момент продали более 15 тысяч билетов. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Белорусскую федерацию футбола.

Встреча состоится во вторник, 10 июня, в Минске. Игра пройдет на Национальном стадионе и начнется в 21:00 по московскому времени.

Национальный стадион был открыт вчера, 7 июня. Арена способна вместить более 33 тысяч зрителей. Матч Белоруссия - Россия станет первым событием на этом спортивном объекте.

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