"Будет явно не позитивно, если Николич покинет команду. При нем ЦСКА выиграл Кубок России и стал третьим в РПЛ. Для меня ЦСКА выступил на 2–3 головы выше своих возможностей. Он слепил суперкоманду. Его уход для ЦСКА будет большой потерей", - цитирует Дьякова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что на следующей неделе греческий АЕК представит Марко Николича в качестве главного тренера. Марко Николич стал главным тренером ЦСКА летом 2024 года, по итогам минувшего сезона "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России, а также завоевали Кубок страны. Ранее сербский специалист работал в московском "Локомотиве".
Сообщалось, что Марко Николич захотел уйти из ЦСКА из-за конфликта с заместителем генерального директора по спортивным вопросам Евгением Шевелевым: сербский тренер хотел участвовать в трансферной политике ЦСКА.
Дьяков: уход Николича будет для ЦСКА большой потерей
Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о возможном уходе Марко Николича из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА