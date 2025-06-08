"Хотел бы потренировать в ЦСКА? А кто не хочет? Из российских тренеров все хотят работать в ЦСКА. Конечно, я согласился бы, если бы мне позвонили армейцы", - цитирует Ташуева Sport24.
В минувшем сезоне Сергей Ташуев был главным тренером грозненского "Ахмата", однако покинул пост после поражения в первом переходном матче с "Уралом" (1:2).
Ранее в СМИ появилась информация, что Марко Николич в ближайшее время покинет пост главного тренера ЦСКА и займет аналогичную должность в греческом АЕКе.
Ташуев оценил возможность стать главным тренером ЦСКА
Российский тренер Сергей Ташуев высказался о возможном трудоустройстве в ЦСКА.
Фото: ФК "Ахмат"