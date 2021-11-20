— Любому тренеру тяжело справляться с ситуацией, когда травмировано такое большое количество футболистов.
Тем не менее я думаю, что сейчас у "Спартака" больше возможностей, чем у "Краснодара", чтобы повернуть игру в свою пользу, — рассказал Рианчо в интервью "СЭ".
Матч между "Краснодаром" и "Спартаком" начнется в 19:00 мск.
У "Спартака" из-за травм не смогут принять участие в матче Роман Зобнин, Павел Маслов, Георгий Мелкадзе, Эсекьель Понсе и Йоррит Хендрикс. Из-за дисквалификаций не сыграют Зелимхан Бакаев и Руслан Литвинов.
У "Краснодара" из-за травм не сыграют Вандерсон, Юрий Газинский и Александр Мартынович.
Соболев, Кофрие и Селихов — в стартовом составе "Спартака" на матч с "Краснодаром"
Рианчо: у "Спартака" больше возможностей, чем у "Краснодара", чтобы повернуть игру в свою пользу
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо считает московскую команду фаворитом матча 15-го тура РПЛ с "Краснодаром".
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