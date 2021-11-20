Напомним, ранее появилась информация о том, что Федун за обедом обсудил с 49-летним специалистом перспективы сотрудничества. Отметим, что СМИ называют Ваноли кандидатом на пост главного тренера московской команды.
"Леонид Федун не мог ни с кем обедать в Италии по той простой причине, что находится в Москве", - сказал Зеленов.
Паоло Ваноли последние 4 года работал помощником Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
"Спартак" после 15-ти матчей располагается на 10-м месте в таблице РПЛ, набрав 19 очков.
Источник: Чемпионат
Источник: Федун пообедал с Ваноли, которого считают будущим тренером "Спартака"
В "Спартаке" отреагировали на информацию об обеде Федуна с Ваноли
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию, согласно которой владелец "красно-белых" Леонид Федун пообедал с Паоло Ваноли.
Фото: ТАСС