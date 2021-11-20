"До зимнего перерыва совсем немного, и не стоит менять тренера в данной ситуации. Сейчас самое время поддерживать команду и думать, что нам делать впереди.
Конечно, мне не нравится текущее положение "Спартака", сейчас в клубе плохие времена. Нам всем надо подумать, что происходит с командой. Необязательно сейчас искать виноватых, надо, в первую очередь, искать решения", - цитирует Рианчо Metaratings.
Руй Витория возглавил "Спартак" перед началом сезона-2021/22. Португальский специалист подписал с российским клубом контракт до 2023 года.
"Спартак" в гостях проиграл "Краснодару" (1:2). Счет в матче на 16-й минуте открыл нападающий "быков" Джон Кордоба. В конце первого тайма в ворота "Краснодара" был назначен пенальти. Со второй попытки Соболев был точен с одиннадцатиметровой отметки. На 60-й минуте пенальти был назначен уже в ворота "Спартака". Удар реализовал полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк. Подопечные Витории, имея в своем активе 19 очков, располагаются на 10-й строчке в таблице РПЛ.
Рианчо считает, что Виторию не стоит отправлять в отставку
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо ответил на вопрос, стоит ли отправить наставника "красно-белых" Руя Виторию в отставку в ближайшее время.
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