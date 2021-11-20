- Удаление Мурило не просто спорное, оно никакое. Это не лишение явной возможности забить гол - мяч уходил в сторону от ворот, да и игрок "Ахмата" тоже бежал от ворот. Надо было назначить штрафной удар и показать желтую карточку. Почему не полез VAR? Что у них происходит - я не знаю, может, повлиял авторитет Иванова. Но это явная и очевидная ошибка, судья просто выдумал красную карточку игроку "Локомотива" в этой игре, - передает слова Федотова "Чемпионат".
В матче 15 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Ахмат" (1:2) на 35 минуте при счете 0:0 произошло удаление в составе хозяев поля: центральный защитник Мурило получил прямую красную карточку за "фол последней надежды" против нападающего грозненцев, врывающегося в штрафную площадку. В большинстве "Ахмат" повел со счетом 2:0 благодаря голам Даниила Уткина и Артема Поляруса. Виталий Лисакович отыграл один гол на 64 минуте игры.
Уткин забил в ворота "Локомотива" свой четвертый гол со штрафного в сезоне (видео)
Великолепный удар Поляруса в дальнюю "девятку" обеспечил "Ахмату" выездную победу над "Локомотивом" (видео)
Гол Лисаковича из-за ворот и беседа Гильерме с фанатами. Закадровое видео "Локомотива" с матча против "Ахмата"
Экс-арбитр Федотов о матче "Локомотив" - "Ахмат": удаление Мурило не просто спорное, оно никакое. Почему не полез VAR?
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу судейской бригады матча 15 тура РПЛ "Локомотив" - "Ахмат" (1:2).
Фото: ФК "Локомотив"