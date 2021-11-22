Стукалов: если у Агаларова будет вариант в Европе, рекомендую ему отправиться туда

Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов уверен, что нападающему команды Гамиду Агаларову будут поступать предложения по переходу в другой клуб.

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Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов провел в текущем сезоне 15 матчей в РПЛ, в которых забил 13 голов. На данный момент 21-летний футболист является лидером бомбардирской гонки чемпионата России. Контракт Агаларова с "Уфой" рассчитан до 31 декабря 2022 года. В общей сложности за башкирский клуб Гамид сыграл в 27 матчах.



" "Не знаю, кто конкретно интересуется Гамидом, но предложения по нему наверняка будут. Если выбирать между вариантами в России и Европе, то я рекомендовал бы ему отправиться в Европу. В плане реализации это сейчас сильнейший футболист мира", - приводит слова Стукалова "Матч ТВ" Нападающий "Уфы" Гамид Агаларов провел в текущем сезоне 15 матчей в РПЛ, в которых забил 13 голов. На данный момент 21-летний футболист является лидером бомбардирской гонки чемпионата России. Контракт Агаларова с "Уфой" рассчитан до 31 декабря 2022 года. В общей сложности за башкирский клуб Гамид сыграл в 27 матчах. Уфа " завершила первый круг текущего сезона Российской Премьер-лиги на 12-м месте, набрав в 15 матчах 15 очков.