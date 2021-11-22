— Маркус работал во второй команде "Штутгарта", когда я играл за основу. Дисциплина для него важна. Нет авторитетов.
Маркус как раз спокойный, совсем неэмоциональный. Но он дотошный в деталях, мелочах. Для него важен каждый нюанс, — рассказал Глеб в интервью Sport24.
52-летний Гисдоль возглавил "Локомотив" 10 октября 2021 года. Под его руководством команда провела семь матчей, из которых выиграла два, три сыграла вничью и дважды проиграла.
После 15 туров чемпионата России "Локомотив" идет на четвертой строчке турнирной таблицы с 25 очками.
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Глеб — о Гисдоле: для него важна дисциплина. Нет авторитетов
Бывший белорусский футболист Александр Глеб высказался о наставнике "Локомотива" Маркусе Гисдоле.
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