— Почему сегодня мы рассматриваем Ваноли и не рассматриваем, к примеру, Евсеева, который давно работает и показывает приличный уровень?
Почему засилье иностранных тренеров? Почему Ваноли? Почему не Евсеев? Почему не Тихонов? — цитирует Газзаева "Матч ТВ".
Действующим главным тренером "Спартака" является португалец Руй Витория. Сообщается, что в ближайшее время его сменит итальянский специалист Паоло Ваноли.
45-летний Евсеев в настоящее время тренирует ярославский "Шинник", выступающий в ФНЛ-2. Его команда с 52 очками занимает первое место в Группе 2.
Ранее Евсеев тренировал "Уфу", "СКА-Хабаровск", "Амкар" и "Текстильщик".
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Газзаев: почему "Спартак" рассматривает Ваноли, а не Евсеева, который давно работает и показывает приличный уровень?
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев удивился, почему новым главным тренером "Спартака" может вновь стать иностранный специалист.
Фото: РИА Новости