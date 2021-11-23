По словам Газизова, в матче с "Ростовом" у Агаларова был мышечный спазм. При этом форвард готовится сыграть со "Спартаком", сообщил гендиректор "Уфы".
"У Гамида ничего страшного нет, он готовится [к "Спартаку"]. Должен быть готов. В матче против "Ростова" у него была усталость, был спазм. Просто выполнил много работы", - сказал Газизов.
Отметим, что матч "Уфа" - "Спартак" пройдет 29 ноября в рамках 16-го тура российской Премьер-Лиги.
Источник: Матч ТВ
Газизов: у Агаларова нет ничего страшного. Он готовится сыграть со "Спартаком"
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о состоянии форварда команды Гамида Агаларова.
Фото: "Уфа"