Ранее стало известно, что Вагнер Лав покинет казахстанский клуб по окончании контракта в декабре.
"Вагнер еще не решил, куда будет переходить. Возвращение в Россию и ЦСКА? Все возможно. Произойти может что угодно", - приводит слова агента Sport24.
Нападающий Вагнер Лав перешел в "Кайрат" в 2020 году. В общей сложности за казахстанский клуб 37-летний игрок провел 55 матчей, в которых забил 24 гола и стал автором 20 результативных передач.
В России бразилец защищал цвета ЦСКА. За московский клуб он выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Всего за "армейцев" Вагнер Лав сыграл 259 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 голевых передачи.
Вагнер Лав покинет "Кайрат" по истечении срока действия контракта
Агент Вагнера Лава допустил возвращение нападающего в ЦСКА
Эвандро Феррейра, агент нападающего "Кайрата" Вагнера Лава, не исключил возможность возвращение бразильского форварда в Россию.
Фото: ФК "Кайрат"