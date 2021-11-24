Напомним, сегодня стало известно что правоохранительными органами в московском регионе был задержан один из владельцев и бывший спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков. Он доставлен в органы следствия для проведения соответствующих следственных действий.
"Никак не могу прокомментировать, для меня это тоже стало неожиданностью. Обращались ли ко мне органы? Мы по этому делу проходим как потерпевшие. Пока никто ко мне не обращался", - приводит слова Первушина Sport24.
Отметим, что в январе 2021 года руководство "Тамбова" подало иск о признании организации банкротом. В октябре Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил исковое заявление.
Бывшему спортивному директору "Тамбова" грозит до 10 лет тюрьмы
"Для меня это стало неожиданностью". Первушин - о задержании экс-спортдиректора "Тамбова" Худякова
Бывший главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин отреагировал на задержание экс-спортдиректора клуба Павла Худякова.
Фото: ФК "Тамбов"