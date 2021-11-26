Ранее в СМИ появилась информация, что "ириски" проявляют серьезный интерес к 18-летнему футболисту. Отмечается, что трансфер оценивается в более чем 10 млн евро.
"У меня нет такой информации. Может быть, в "Динамо" обращались, но к нам - нет. Все возможно, но ко мне напрямую клубы из Европы не обращались. Готов ли Арсен уехать? Ему необходимо ехать, он должен играть в Европе, это однозначно. Но это его решение - какое примет, такое и будет", - цитирует Андреева Sport24.
Полузащитник Арсен Захарян в текущем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и стал автором 7 результативных передач. В общей сложности в составе "бело-голубых" он сыграл в 28 матчах и забил 6 мячей. Контракт Захаряна с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего полузащитника в 9 млн евро
Источник: "Эвертон" начал переговоры по трансферу Захаряна
Агент Захаряна отреагировал на слухи об интересе со стороны "Эвертона"
Павел Андреев, агент полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны "Эвертона".
Фото: ФК "Динамо"