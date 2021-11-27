"Долгое восстановление Диего связано со сложностью травмы - все-таки у него был разрыв связки. Думаю, он сыграет до остановки чемпионата на зимний перерыв", - цитирует Красоуски Sport 24.
Напомним, 28-летний футболист выбыл из состава бело-голубых после травмы, полученной на тренировке в сентябре. До этого момента он успел сыграть 7 матчей в текущем сезоне.
Лаксальт играет за "Динамо" с лета этого года, перейдя из "Милана" за сумму около 3 млн евро.
Агент Лаксальта сообщил, когда уругваец сможет вернуться после травмы
Ариэль Красоуски, представляющий интересы защитника "Динамо" Диего Лаксальта, рассказал, как проходит восстановление футболиста после повреждения.
Фото: ФК "Динамо"