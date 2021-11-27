Агент Лаксальта сообщил, когда уругваец сможет вернуться после травмы

Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
1 - 1
СочиЗавершен
Ахмат
16:30
РостовНе начат
П1 2.14X 3.2П2 3.7
Химки
19:00
КраснодарНе начат
П1 4.8X 3.9П2 1.75

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
1 - 1
НефтехимикЗавершен
Енисей
3 - 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Акрон
0 - 3
ОренбургЗавершен
Спартак-2
2 - 1
ТекстильщикЗавершен
Ротор
1 - 2
ФакелЗавершен
Торпедо
1 - 0
ВолгарьЗавершен
Алания
1 - 0
Велес1 тайм
П1 1.13X 8П2 15
Кубань
0 - 0
Олимп-Долгопрудный1 тайм
П1 1.91X 3П2 4.5
Краснодар-2
0 - 0
Металлург Лп1 тайм
П1 1.67X 3.75П2 5
Балтика
18:00
КАМАЗНе начат
П1 1.53X 3.8П2 6.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
0 - 0
Ньюкасл1 тайм
Кристал Пэлас
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.34X 3.2П2 3.35
Норвич
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 3.65X 3.3П2 2.17
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.31X 6П2 9.2
Брайтон
20:30
ЛидсНе начат
П1 2.11X 3.4П2 3.7

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
0 - 0
Сельта1 тайм
П1 3X 3П2 2.5
Валенсия
18:15
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.96X 3.4П2 4.2
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
П1 2.32X 2.9П2 3.75
Вильярреал
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.7X 3.35П2 2.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
17:00
ФиорентинаНе начат
П1 3.6X 3.8П2 2.01
Сампдория
17:00
ВеронаНе начат
П1 2.7X 3.5П2 2.6
Ювентус
20:00
АталантаНе начат
П1 2.08X 3.6П2 3.55
Венеция
22:45
ИнтерНе начат
П1 7.4X 5П2 1.41

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
17:30
АугсбургНе начат
П1 2.03X 3.3П2 4.1
Гройтер Фюрт
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 5.2X 4.4П2 1.61
Вольфсбург
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.9X 3.35П2 2.5
Кёльн
17:30
Боруссия МНе начат
П1 3.05X 3.55П2 2.31
Бохум
17:30
ФрайбургНе начат
П1 3.05X 3.2П2 2.49
Бавария
20:30
АрминияНе начат
П1 1.1X 11П2 26

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
19:00
НантНе начат
П1 1.67X 3.9П2 5.4
Ницца
23:00
МетцНе начат
П1 1.41X 4.8П2 8.2

Агент Лаксальта сообщил, когда уругваец сможет вернуться после травмы

Ариэль Красоуски, представляющий интересы защитника "Динамо" Диего Лаксальта, рассказал, как проходит восстановление футболиста после повреждения.
Фото: ФК "Динамо"
"Долгое восстановление Диего связано со сложностью травмы - все-таки у него был разрыв связки. Думаю, он сыграет до остановки чемпионата на зимний перерыв", - цитирует Красоуски Sport 24.

Напомним, 28-летний футболист выбыл из состава бело-голубых после травмы, полученной на тренировке в сентябре. До этого момента он успел сыграть 7 матчей в текущем сезоне.

Лаксальт играет за "Динамо" с лета этого года, перейдя из "Милана" за сумму около 3 млн евро.


Теги: Лаксальт Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Шанс для "Локомотива". "Сочи" провалился в игре с худшей командой чемпионата
"Урал" в большинстве сыграл вничью с "Сочи" 3
СМИ: "Реал" отказался от Погба
В "Вероне" прокомментировали слухи об интересе к Миранчуку
Уткин - в старте "Ахмата". Глебов и Осипенко - в основе "Ростова"
В польском футбольном союзе заявили, что не собираются увольнять тренера и назначать Черчесова 1
Мостовой: наши шансы против Польши 60 на 40 8
Источник: тренерский штаб ЦСКА выступает за возвращение Вагнера 9
Агент Лаксальта сообщил, когда уругваец сможет вернуться после травмы
Шкурин, играющий в аренде за киевское "Динамо", отказался отвечать на вопрос о возвращении в Россию 3
Кокорин в заявке "Фиорентины" на матч против "Эмполи" 4
«Зенит» против ЦСКА, «Спартак» против «Уфы» с Агаларовым, «Рубин» против «Динамо». Главные интриги 16 тура РПЛ 2
Глава польского футбольного союза - о России: мы точно способны ее обыграть
СМИ: Рангник будет зарабатывать в "Манчестер Юнайтед" 9 млн евро в год
Шевченко: я только в начале своего пути, а у Моуринью за спиной несколько финалов Лиги чемпионов 1
Касьерра и Нобоа в составе "Сочи" на матч с "Уралом"
Конте: Кейн хочет выиграть титул, а я хочу помочь ему осуществить эту мечту
СМИ: Экс-директор "Ростова" оценивает для City Football Group академию "Спартака" 1
Сборная России поздравила Джикию с победой в премии "Джентльмен года" 1
Агент Ари сообщил, что зимой футболист может вернуться в Россию 2
Бакаев — о жеребьевке стыковых матчей: кто будет лучше готов, тот и попадет на ЧМ 2
Дмитрий Комбаров: сборной России Польшу пройти вполне реально, почему нет 2
Антон Миранчук прокомментировал свое возвращение в Россию 9
Колосков: Польша — это один из самых нежелательных соперников для сборной России 3
"Крылья Советов" погасили долг в 700 миллионов рублей 1
Агент Барбоза: Левандовски — великий игрок, но у России есть преимущество в матче с Польшей 2
"Уфа" вряд ли продаст Агаларова в зимнее трансферное окно 1
Крыховяк оценил жеребьевку стыковых матчей к ЧМ-2022 года для Польши 1
Черчесов будет переживать за сборную Украины в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 4
В "Спартаке" подтвердили переговоры о продаже акций клуба 20
Все новости
-