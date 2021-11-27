"Хорошо, что так закончили. У нас много повреждений. Не знаю, с чем это связано. Мышечные травмы - это не есть хорошо. Я думаю, счет закономерный.
Третий гол в наши ворота из тех, которые нельзя пропускать. Упустили игрока в своей штрафной площадке. Может, усталость сказалась. Но я очень доволен ребятами", - сказал Черевченко в эфире Матч Премьер.
Напомним, это второй матч "Химок" после возвращения Черевченко на пост тренера клуба. В первом они также сыграли вничью с ЦСКА (0:0).
"Химки" набрали 14 очков и смогли выбраться из зоны вылета: теперь подопечные Черевченко 13-е, но по итогам всего тура их могут обойти тульский "Арсенал" и "Нижний Новгород", снова отправив подмосковную команду на дно таблицы.
Черевченко - о ничьей с "Краснодаром": очень доволен ребятами, думаю, счет закономерный
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал встречу 16-го тура РПЛ против "Краснодара" (3:3).
Фото: РПЛ