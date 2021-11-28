"Шварц показал российским тренерам, что можно делать ставку на молодежь. Если мы посмотрим на футболистов несколько лет назад, кто-то из них играл за вторую команду, за молодежку, а сейчас они дают результат", - цитирует Григоряна "Матч ТВ".
В преддверии встречи с "Рубином" бело-голубые занимают 2-е место в РПЛ, набрав 29 очков в первом круге. Подопечные Шварца выиграли 4 из 5 последних встреч в РПЛ.
Матч с "Рубином" состоится сегодня в 16:30 по московскому времени. Команды рассудит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Григорян - о Шварце: он показал российским тренерам, что можно делать ставку на молодежь
Экс-тренер "Анжи" и "Тамбова" поделился мнение о Сандро Шварце, возглавляющем "Динамо".
Фото: Sportbox