"Знали, что нас ожидает тяжелая игра против сложного соперника. Нам надо было побеждать, чтобы сохранить необходимый отрыв от преследователей. И это "Зениту" удалось. Порой ЦСКА брал инициативу в свои руки, но мы приехали в Москву за победой" и добились поставленной цели", - цитирует Барриоса "Матч ТВ".
"Зенит" переиграл "ЦСКА", забив по голу в каждом из таймов: в первом отличился Клаудиньо, во втором итоговый счет установил Мостовой. В результате питерцы, лидирующие в таблице, сохранили отрыв в 4 очка от "Динамо", идущего вторым.
ЦСКА остался 6-м с 24-мя набранными очками, столько же у "Крыльев" и "Ахмата".
Вильмар Барриос выходил на поле в 13 матчах РПЛ этого сезона и отметился одной голевой передачей.
Барриос: приехали в Москву за победой и добились поставленной цели
Фото: ФК "Зенит"