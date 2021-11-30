Газизов прокомментировал информацию о проблемах "Уфы" с выплатой зарплаты игрокам

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о сообщениях, согласно которым у клуба возникли проблемы с выплатой зарплаты игрокам.

Фото: "Уфа"





"В "Уфе" никогда не было таких проблем. У нас зарплата платится. Она небольшая, но мы выдерживаем свой бюджет, четко планируем его. Если что-то не будет удаваться, значит, что-то продадим", - заявил Газизов.



Напомним, что накануне "



Источник: Газизов отметил, что в "Уфе" никогда не было проблем с выплатой зарплаты футболистам. По его словам, клуб четко планирует свой бюджет."В "Уфе" никогда не было таких проблем. У нас зарплата платится. Она небольшая, но мы выдерживаем свой бюджет, четко планируем его. Если что-то не будет удаваться, значит, что-то продадим", - заявил Газизов.Напомним, что накануне " Уфа " сыграла вничью со " Спартаком " в матче 16-го тура РПЛ (1:1). Уфимцы располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата. В активе команды Алексея Стукалова 16 очков.Источник: Eurostavka