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Газизов прокомментировал информацию о проблемах "Уфы" с выплатой зарплаты игрокам

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о сообщениях, согласно которым у клуба возникли проблемы с выплатой зарплаты игрокам.
Фото: "Уфа"
Газизов отметил, что в "Уфе" никогда не было проблем с выплатой зарплаты футболистам. По его словам, клуб четко планирует свой бюджет.

"В "Уфе" никогда не было таких проблем. У нас зарплата платится. Она небольшая, но мы выдерживаем свой бюджет, четко планируем его. Если что-то не будет удаваться, значит, что-то продадим", - заявил Газизов.

Напомним, что накануне "Уфа" сыграла вничью со "Спартаком" в матче 16-го тура РПЛ (1:1). Уфимцы располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата. В активе команды Алексея Стукалова 16 очков.

Источник: Eurostavka


Теги: Газизов УФА
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