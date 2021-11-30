Боккетти заявил, что благодарен Каррере, а также отметил, что этот тренер очень многое дал футболистам "Спартака".
"Я благодарен Массимо Каррере. Он помог нам выиграть чемпионство. Как и все итальянцы, он эмоциональный. Харизма, тактика, мотивация, схемы на поле - он очень много дал нам. У нас была команда очень хорошего уровня", - сказал Боккетти.
Напомним, что Боккетти выступал за "Спартак" в 2013-2019 годах. В 2017 году он стал чемпионом России в составе "красно-белых", когда команду тренировал Каррера.
Источник: Спорт-Экспресс
Боккетти высказался о работе под руководством Карреры в "Спартаке"
Экс-защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти высказался о бывшем наставнике "красно-белых" Массимо Каррере.
Фото: Sport24