— Мы очень хотели сохранить Антона и много над этим работали, Антон тоже очень доволен. Здесь совпали интересы игрока и клуба, хотя было много сложных моментов в переговорах. Но по итогу всех все устроило, мы очень довольны, — цитирует Корниленко Metaratings.
25-летний Зиньковский продлил соглашение с "Крыльями Советов" на два года. Текущий контракт футболиста истекал в конце декабря 2021 года.
"Крылья Советов" после 16 туров чемпионата России занимают восьмую строчку турнирной таблицы с 24 очками. В следующем туре самарская команда дома сыграет против ЦСКА.
"Крылья Советов" — мой дом". Зиньковский — о продлении контракта с самарским клубом
Корниленко: "Крылья Советов" много работали над продлением контракта Зиньковского
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал продление контракта с нападающим Антоном Зиньковским.
Фото: Чемпионат