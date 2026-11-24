По информации источника, в декабре петербургский "Зенит" и сторона Александра Соболева намерены провести переговоры о продлении контракта. На этой встрече стороны должны окончательно сформулировать свои требования.
В нынешнем сезоне Александр Соболев провел за "Зенит" во всех турнирах 17 матчей и записал в свой актив 13 забитых мячей и три результативные передачи. Форвард выступает за петербуржцев с августа 2024 года, а его нынешний контракт рассчитан до конца текущего сезона. Рыночная стоимость 29-летнего нападающего оценивается порталом Transfermartk в 7,5 миллионов евро.
Источни: СДЗД.
"Зенит" намерен продлить контракт с Соболевым, нынешний истекает в конце сезона - источник
Петербургский "Зенит" может продлить контракт с Александром Соболевым.
Фото: ФК "Зенит"