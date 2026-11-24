"Вы говорите, что расширение РПЛ — ключевая тема последних недель, но для меня она вообще не ключевая. Вдруг откуда-то возникает что-то, и все начинают говорить", — отметил Черчесов.
Тренер подчеркнул, что готов работать при любом формате соревнований и не собирается выступать ни за увеличение количества команд, ни против него.
"Я не за 18 команд, не за 16. Я профессиональный тренер, а решение принимают не тренеры, а другие органы власти. Сколько будет команд — так и будем играть", — заявил специалист.
При этом Черчесов признался, что его удивляет количество вопросов на эту тему.
"Раз, проснулись — и мы заговорили про 18 команд. Уже 15 человек меня про это спросили", — добавил он.
Напомним, ранее появилась инициатива расширить РПЛ с 16 до 18 клубов. Ожидается, что представители команд вернутся к обсуждению вопроса на общем собрании в феврале 2027 года.
Источник: "РИА Новости"