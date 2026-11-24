По расчетам аналитиков, петербургский клуб остается главным претендентом на золотые медали с вероятностью 49%. Шансы возглавляющего таблицу "Динамо" оцениваются в 22%, а московского "Спартака" — в 19%.
Таким образом, на тройку главных фаворитов приходится 90% общей вероятности чемпионства. При этом "Зенит" уступает динамовцам одно очко после 15 сыгранных туров.
По итогам первого круга "Динамо" набрало 32 очка и занимает первое место. Следом располагаются "Зенит" (31), "Спартак" (30), "Краснодар" (27) и ЦСКА (26).
Отдельно Opta оценила перспективы "Локомотива", который испытывает серьезные трудности в нынешнем сезоне. Вероятность прямого вылета железнодорожников из РПЛ составляет 10%. Сейчас московская команда находится на 13-й строчке с 14 очками.
В зоне прямого вылета располагаются "Акрон" (12 очков) и "Факел" (9).
Источник: Opta Sports
Opta назвала главного фаворита РПЛ: лидер чемпионата получил лишь 22% на титул
Аналитический портал Opta Sports оценил вероятность чемпионства клубов РПЛ после первого круга сезона-2026/27, отдав предпочтение "Зениту", несмотря на лидерство московского "Динамо".
Фото: Студия Артемия Лебедева