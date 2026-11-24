"Еще один момент — физическое развитие, нужно становиться мощнее. Это очень пригодится, потому что "Галатасарай" — суператлетичная команда. Если посмотреть на состав, там все атлеты: все прессингуют, продавливают соперников, борются", — отметил Керимов.
Комментатор подчеркнул, что Батракову также необходимо продолжать адаптироваться к командному прессингу и улучшать взаимопонимание с партнерами. При этом эксперт уже видит прогресс россиянина в этих компонентах.
Отдельно Керимов отметил футбольный интеллект полузащитника и его способность принимать правильные решения на поле. По его мнению, Батракову стоит чаще брать инициативу на себя, в том числе при завершении атак.
"Где-то Батраков может смелее брать игру на себя. Мы помним, что в "Локомотиве" он много бил по воротам, в том числе из-за штрафной", — добавил эксперт.
В то же время Керимов считает естественным изменение атакующей роли россиянина в "Галатасарае", где значительная часть завершающих ударов приходится на нападающего Виктора Осимхена.
Источник: Спортс