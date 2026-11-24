Футбольный комментатор Эльвин Керимов оценил выступления российского полузащитника Алексея Батракова в "Галатасарае" и рассказал, в каких компонентах игроку необходимо прибавить.

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"Еще один момент — физическое развитие, нужно становиться мощнее. Это очень пригодится, потому что "Галатасарай" — суператлетичная команда. Если посмотреть на состав, там все атлеты: все прессингуют, продавливают соперников, борются", — отметил Керимов.