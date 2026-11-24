- Мне симпатизирует Глушенков. Неплохо смотрится Карпукас в "Зените" – тоже очень интересно.
Назову двух этих игроков лучшими в первой половине сезона, - цитирует Газинского Metaratings.
В нынешнем сезоне Артем Карпукас провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи. В активе Максима Глушенкова 16 выходов на поле, десять забитых мячей и семь результативных передач. После 15 сыгранных туров петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 31 набранным баллом.