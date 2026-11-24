"РПЛ не надо расширять до 18 команд. На это есть веские причины, например, климатические условия и все, что связано с календарем. У нашего чемпионата самая главная проблема в том, что мы играем по системе "осень — весна", — заявил Бышовец.
Экс-наставник национальной команды считает, что действующий формат сезона мешает нормальному проведению соревнований, поскольку чемпионат прерывается на продолжительную зимнюю паузу.
"Вместо одного чемпионата мы разбиваем первенство на несколько подготовительных периодов. РПЛ не проводят в комфортное для футболистов и болельщиков время года", — отметил специалист.
Бышовец подчеркнул, что первоочередной задачей российского футбола должно стать повышение конкуренции между клубами, а не механическое увеличение их количества.
"Увеличение количества команд не означает, что будет более качественный футбол. Надо создавать более конкурентную среду", — заключил тренер.
Сейчас в РПЛ выступают 16 клубов, каждый из которых проводит по 30 матчей за сезон. При расширении лиги до 18 участников количество туров увеличится до 34.
Источник: "РБ Спорт"