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Литвинов: девятая строчка в РПЛ - это не место "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов поделился мнением о победе в матче 17-го тура РПЛ над "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
"Сегодня дотерпели и вся команда молодцы. Все же в меньшинстве играть 60 минут очень тяжело. Главное, что забили и выиграли.

Конечно, можно все исправить. Мы будем выходить и играть. На данный момент мы на девятом месте. Это не место "Спартака". За второй круг надо подниматься выше, к первой тройке", - цитирует Литвинова "СЭ".

"Спартак" со счетом 2:1 победил "Ахмат". Счет в матче на 13-й минуте открыл игрок "Спартака" Виктор Мозес. В конце первого тайма "Ахмат" отыгрался благодаря точному удару Даниила Уткина. Победу москвичам принес точный удар Квинси Промеса на 87-й минуте встречи. Отметим, что с 32-й минуты "красно-белые" играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил форвард команды Александр Соболев.

"Спартак" набрал 23 очка и занимает 9-е место в таблице чемпионата России.

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Теги: Литвинов Спартак Ахмат
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