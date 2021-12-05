Напомним, сегодня стало известно, что Хабаров может заменить Владимира Кузьмичева на посту заместителя генерального директора по системе подготовки молодых футболистов.
Как сообщает источник, кандидатуру Хабарова предложила жена владельца "Спартака" Зарема Салихова, которая лично собеседовала управленца. Кроме того, вместе с Хабаровым в "Спартак" могут перейти члены тренерского и медицинского штаба "Чертаново".
Весной этого года Хабарова и экс-директора "Чертаново" Николая Ларина задерживали правоохранительные органы по делу о нарушении финансовой деятельности в клубе.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: Хабарова в "Спартак" пригласила Зарема Салихова
Спортивный директор "Чертаново" Сергей Хабаров может получить работу в "Спартаке".
Фото: архив Сергея Хабарова