"Динамо" с Шиманьски и без него - две разные команды. Сейчас надо понять, что с ним. Он - мотор, который задает эффективность команде. Чемпионскую игру "бело-голубые" не демонстрируют, но одну из самых сильных в чемпионате точно показывают.
Шансы в матче с "Зенитом"? Шансы есть всегда, у любой команды и у любого соперника. Тем более матч будет проходить в Москве. Выходи, обыгрывай "Зенит" и будь первым", - цитирует Орещука "РБ Спорт".
"Динамо" победило "Уфу" (2:0). "Бело-голубые" провели большую часть встречи в численном большинстве. Сначала прямую красную карточку после просмотра видеоповтора показали Кротову на старте игры. Именно в этом эпизоде получил повреждение Шиманьски. Затем был удален и Эгаш Касинтура, оставивший на 36-й минуте уфимцев вдевятером.
В результате "Динамо" набрало 35 очков и приблизилось к "Зениту", теперь команды разделяют всего 2 очка. Команды встретятся между собой в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом. Матч состоится 12 декабря в Москве.
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Орещук: "Динамо" с Шиманьски и без него - две разные команды
Футбольный менеджер Роман Орещук поделился впечатлениями от матча "Динамо" - "Уфа" (2:0) в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"