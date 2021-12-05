Степашин поделился мнением о предстоящем матче "Динамо" с "Зенитом", а также заявил, что "бело-голубые" завершат сезон как минимум в зоне Лиги Европы.
"Допускаю ли, что на зимний перерыв команда уйдет на первом месте? Всё зависит от матча с "Зенитом". Они тоже сильная команда, которая после осечки в игре с "Ростовом" будет биться до последнего. Что касается команды, убежден, "Динамо" будет в Лиге Европы. Это сто процентов", - заявил Степашин.
Напомним, что накануне "Динамо" обыграло "Уфу" со счетом 2:0 в матче 17-го тура РПЛ.
"Динамо" набрало 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего "Зенита" коллектив Сандро Шварца отделяют два очка. "Уфа" располагается на 15-м месте в турнирной таблице. В активе команды Алексея Стукалова 16 набранных очков.
Источник: Чемпионат
Степашин: убежден, "Динамо" будет в Лиге Европы. Это сто процентов
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин высказался о перспективах команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: РИА Новости