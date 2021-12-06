Пырнэу отметил, что Витория уступает Петреску в результатах. Также агент напомнил об успехах своего клиента в еврокубках в последние годы.
"Выше ли Петреску уровнем, чем Витория? Некорректно сравнивать. Но если сопоставить результаты Петреску и Витории, то я уверен, что португалец уступает. Один простой аргумент: за последние годы Петреску в качестве тренера в разных командах взял в Европе больше очков, чем все московские клубы вместе взятые", - заявил агент.
Отметим, что Пырнэу также рассказал о желании Петреску вернуться в чемпионат России. По его словам, возвращение в РПЛ - приоритет для румынского тренера, в настоящее время работающего с "Клужем".
Источник: РБ Спорт
Агент Петреску: приоритет Дана - возвращение в Россию
Агент Петреску сравнил результаты своего клиента с успехами Витории
Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы бывшего наставника "Кубани" и "Динамо" Дана Петреску, сравнил своего клиента с главным тренером "Спартака" Руем Виторией.
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