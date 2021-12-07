Ранее Ари заявил, что хочет вернуться в РПЛ. По словам футболиста, его агент разговаривает с потенциальными работодателями.
Иванов в своем комментарии отметил, что "Урал" не вел переговоров с Ари.
"Ари заявил, что хочет поиграть в России? Ну и что мне с ним делать? А я хочу поработать в "Манчестер Юнайтед". Иногда в нашей жизни желания не совпадают с нашими возможностями. <...> "Урал" пока с Ари даже не общался", - сказал Иванов.
Отметим, что "Урал" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 17 туров. В активе екатеринбургской команды 16 очков.
Источник: РБ Спорт
Ари: я хочу вернуться в РПЛ. Разговоры с командами ведет агент
Президент "Урала" Иванов: Ари хочет вернуться в Россию? А я хочу поработать в "Манчестер Юнайтед"
Президент "Урала" Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном переходе бывшего форварда "Краснодара" Ари в екатеринбургский клуб.
Фото: "Краснодар"