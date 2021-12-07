Президент "Урала" Иванов: Ари хочет вернуться в Россию? А я хочу поработать в "Манчестер Юнайтед"

Президент "Урала" Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном переходе бывшего форварда "Краснодара" Ари в екатеринбургский клуб.

Фото: "Краснодар"





Иванов в своем комментарии отметил, что "



"Ари заявил, что хочет поиграть в России? Ну и что мне с ним делать? А я хочу поработать в "Манчестер Юнайтед". Иногда в нашей жизни желания не совпадают с нашими возможностями. <...> "Урал" пока с Ари даже не общался", - сказал Иванов.



Отметим, что "Урал" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 17 туров. В активе екатеринбургской команды 16 очков.



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Ари: я хочу вернуться в РПЛ. Разговоры с командами ведет агент Ранее Ари заявил, что хочет вернуться в РПЛ. По словам футболиста, его агент разговаривает с потенциальными работодателями.Иванов в своем комментарии отметил, что " Урал " не вел переговоров с Ари."Ари заявил, что хочет поиграть в России? Ну и что мне с ним делать? А я хочу поработать в "Манчестер Юнайтед". Иногда в нашей жизни желания не совпадают с нашими возможностями. <...> "Урал" пока с Ари даже не общался", - сказал Иванов.Отметим, что "Урал" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 17 туров. В активе екатеринбургской команды 16 очков.Источник: РБ Спорт