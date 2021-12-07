По словам агента, переход Инсинье в "Зенит" возможен, но петербургский клуб пока не сделал предложение игроку.
"Нет ничего невозможного. Но предложений от "Зенита" не поступало", - заявил Писакане.
Отметим, ранее сообщалось, что "Зенит" пытался приобрести Инсинье в летнее трансферное окно.
Контракт Инсинье с "Наполи" рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 48 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
Агент Инсинье: переход Лоренцо в "Зенит"? Нет ничего невозможного
Винченцо Писакане, агент форварда "Наполи" Лоренцо Инсинье, ответил на вопрос о потенциальном переходе игрока в "Зенит".
Фото: Getty Images