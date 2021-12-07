По информации источника, Анджорин-старший прилетел в Москву на встречу с руководством клуба. Стороны обсудили ситуацию в клубе и дальнейшие варианты взаимодействия после ухода из московской команды Ральфа Рангника, который лично приглашал Анджорина в "Локо".
Ранее сообщалось, что Фаустино Анджорин останется в "Локомотиве" до конца арендного соглашения по окончании сезона, затем будет принято решение о выкупе игрока у "Челси".
Полузащитник Фаустино Анджорин в текущем сезоне провел 9 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, в которых забил 1 гол. В общей сложности в составе "железнодорожников" он сыграл 293 минуты.
Источник: РБ Спорт
СМИ: Анджорин поедет с "Локомотивом" на зимние сборы
Источник: отец Анджорина провел переговоры с Томасом Цорном в Москве
Шерифф Анджорин, отец и агент полузащитника Фаустино Анджорина, обсудил будущее игрока со спортивным директором "Локомотива" Томасом Цорном.
Фото: ФК "Локомотив"