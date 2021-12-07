Напомним, что после матча "Уфа" - "Спартак" (1:1) Мурзагулов назвал Соболева оскароносцем.
"Не буду ли забирать свои слова обратно? Слово не воробей. Его не вернуть назад. Еще раз: я сказал это все, чтобы к "Уфе" относились хорошо, как и к "Спартаку". <...> А если Соболев обиделся, то пусть простит меня. Не хотел ему ничего плохого сказать", - заявил Мурзагулов.
Отметим, что "Уфа" набрала 16 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" имеет в запасе 23 набранных очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице.
Источник: Спорт-Экспресс
Мурзагулов: если Соболев обиделся, пусть простит меня. Не хотел ему ничего плохого сказать
Глава совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал свое резкое высказывание в адрес форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: "Спартак"