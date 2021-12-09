Согласно данным источника, руководство "Зенита" не может договориться с игроком о продлении контракта.
Контракт Сутормина с петербуржцами истекает по завершении нынешнего сезона. Уже в январе полузащитник сможет предварительно заключить соглашение с каким-либо другим клубом.
Отметим, что в текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги 27-летний Сутормин провел за "Зенит" 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Sport24
Источник: "Зенит" не может договориться с Суторминым о продлении контракта
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин может покинуть клуб как свободный агент.
Фото: Sport24