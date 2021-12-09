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Источник: "Зенит" не может договориться с Суторминым о продлении контракта

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин может покинуть клуб как свободный агент.
Фото: Sport24
Согласно данным источника, руководство "Зенита" не может договориться с игроком о продлении контракта.

Контракт Сутормина с петербуржцами истекает по завершении нынешнего сезона. Уже в январе полузащитник сможет предварительно заключить соглашение с каким-либо другим клубом.

Отметим, что в текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги 27-летний Сутормин провел за "Зенит" 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Sport24


Теги: Сутормин Зенит
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