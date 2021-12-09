Напомним, ранее стало известно, что Алия подала иск к Азмуну для установления отцовства и взыскания алиментов.
Девушка сообщила, что после рождения ребенка в мае Азмун отказался признавать отцовство. По словам Алии, ее беспокоит, что ребенок может остаться без материальной поддержки со стороны футболиста.
"Я обратилась с иском к Сердару Азмуну об установлении отцовства и взыскании алиментов, так как после рождения нашей дочери в мае он добровольно отказался признавать отцовство. <...> Сердар видел ребенка, она на него очень похожа. Он обещает мне помогать материально, но юридически это никак не закреплено. Меня беспокоит, что он может переехать в другую страну, и ребенок останется без материальной поддержки", - сказала Алия.
Ранее сообщалось, что Азмун и его представители не пришли на первое заседание суда по делу о признании отцовства.
Источник: Спорт-Экспресс
Азмун и его представители не пришли на первое заседание суда по делу о признании отцовства
Бывшая девушка Азмуна рассказала о причинах подачи иска к игроку
Бывшая девушка форварда "Зенита" Сердара Азмуна Алия объяснила, почему подала в суд на футболиста.
Фото: "Зенит"