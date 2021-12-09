Сообщается, что кандидатуру 22-летнего футболиста московскому клубу предложили его агенты, но по советам Ральфа Рангника, руководство команды отказалось от приобретения футболиста.
Ахмедходжич в нынешнем сезоне принял участие в 37 матчах, забив один гол. В том числе защитник сыграл в двух матчах против "Зенита" в Лиге чемпионов.
Контракт боснийского защитника истекает в декабре 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.
Источник: РБ Спорт.
Источник: "Локомотив" летом отказался от покупки защитника "Мальме"
Защитник "Мальме" Анел Ахмедходжич летом мог стать игроком московского "Локомотива".
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