— Думаю, у Тедеско там все получится. Самое главное, что Доменико умеет установить семейную атмосферу в команде, а это значит, что все будут биться друг за друга.
Согласен с Комбаровым, Тедеско влюбляет в себя фанатов. Так было и в "Спартаке", посмотрим, как будет в Германии, — рассказал Пресняков в интервью "СЭ".
Сегодня, 9 декабря, 36-летний Тедеско был назван главным тренером немецкого клуба "РБ Лейпциг". Контракт с местным специалистом подписан до 2023 года.
В 2019 - 2021 годах Тедеско был главным тренером московского "Спартака", с которым стал серебряным призером чемпионата России в прошлом сезоне.
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Пресняков: Тедеско влюбляет в себя фанатов. Так было и в "Спартаке", посмотрим, как будет в "РБ Лейпциге"
Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший высказался о назначении Доменико Тедеско в "РБ Лейпциг".
Фото: ФК "Спартак"