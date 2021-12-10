По информации источника, Сутормин недоволен небольшим количеством игрового времени, которое он получает в клубе. Отмечается, что полузащитник не видит серьезной заинтересованности со стороны "Зенита" в вопросе продления контракта и на данный момент Сутормин склоняется к тому, чтобы покинуть петербургский клуб.
Полузащитник Алексей Сутормин перешел в "Зенит" летом 2019 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 19 матчей (954 минуты), в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности за "сине-бело-голубых" Сутормин сыграл в 82 матчах и забил 12 мячей.
Контракт Сутормина с "Зенитом" рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 млн евро.
Источник: Metaratings
СМИ: Сутормин может покинуть "Зенит" в конце сезона по истечении контракта
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин может покинуть петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.
Фото: ФК "Зенит"