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Николич не хотел отпускать Иосифова из "Локомотива" в "Вильярреал"

Футбольный агент Деян Йоксимович рассказал, что бывший главный тренер "Локомотива" Марко Николич не хотел отпускать полузащитника москвичей Никиту Иосифова в испанский "Вильярреал".
Фото: Getty images
Полузащитник Никита Иосифов перешел в "Вильярреал" летом 2021 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за дубль испанской команды, в которых забил 3 гола. Контракт 20-летнего хавбека рассчитан до лета 2026 года. В конце ноября Иосифов дебютировал за первую команду "Вильярреала" в матче 1/64 финала Кубка Испании против "Виктории" (8:0). Россиянин появился на поле на 63-й минуте, а на 87-й минуте забил гол.

"Мне Марко говорил: "Деян, посмотри на Иосифова, я хочу его в стартовый состав поставить". Николич хотел, чтобы Иосифов остался в "Локомотиве". Не знаю, почему он не продлил контракт, с кем-то у него был конфликт или обида, наверное. Он не хотел отпускать его в "Вильярреал", - приводит слова Йоксимовича "РБ Спорт".

В составе "Локомотива" Никита Иосифов сыграл в 6 матчах.


Теги: Николич Иосифов Локомотив Вильярреал
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