Фанату самарцев стало плохо за 10 минут до окончания встречи. С этого момента ему делали массаж сердца и ожидали реанимацию. Спасти болельщика в итоге не вышло. Как сообщает источник, причиной смерти стала внезапная остановка кровообращения.
Напомним, "Крылья Советов" дома переиграли "Рубин" со счетом 2:0. Голы на счету Сергеева и Пиняева.
Источник: Metaratings
Болельщик "Крыльев Советов" скончался после победы над "Рубином"
Фанату "Крыльев" стало плохо в концовке встречи. Врачи не смогли его спасти.
Фото: ТАСС