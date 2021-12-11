Болельщик "Крыльев Советов" скончался после победы над "Рубином"

Фанату "Крыльев" стало плохо в концовке встречи. Врачи не смогли его спасти.

Фото: ТАСС





Напомним, "Крылья Советов" дома переиграли "



Источник: Фанату самарцев стало плохо за 10 минут до окончания встречи. С этого момента ему делали массаж сердца и ожидали реанимацию. Спасти болельщика в итоге не вышло. Как сообщает источник, причиной смерти стала внезапная остановка кровообращения.Напомним, "Крылья Советов" дома переиграли " Рубин " со счетом 2:0. Голы на счету Сергеева и Пиняева.Источник: Metaratings