Руководство РПЛ возьмет под контроль расследование смерти фаната "Крыльев" после матча с "Рубином"

РПЛ выступила с заявлением об инциденте, произошедшем в концовке встречи между "Крыльями Советов" и "Рубином".

Фото: ФК "Крылья Советов"





"Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким болельщика. Руководство РПЛ возьмёт на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом "Крылья Советов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте лиги.



"Крылья" дома в итоге переиграли " Напомним, фанату самарцев, присутствовавшему на трибунах, стало плохо за 10 минут до окончания встречи. С этого момента ему делали массаж сердца и ожидали реанимацию. Спасти болельщика в итоге не вышло. Причиной смерти предварительно считается внезапная остановка сердца."Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким болельщика. Руководство РПЛ возьмёт на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом "Крылья Советов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте лиги."Крылья" дома в итоге переиграли " Рубин ", забив два мяча во втором тайме. Отличились Сергеев и Пиняев.