"Тяжёлая игра, но лёгких игр в чемпионате России не бывает. Очень доволен командой по содержанию игры и результату.
Не стал бы говорить про место в таблице — поговорим об этом в конце сезона. За эту часть сезона можно поставить команде твёрдую четвёрочку. Есть над чем работать, что улучшать", - цитирует Березуцкого "Чемпионат".
ЦСКА переиграл "Арсенал". забив по мячу в каждом из таймов. В первом тайме Антон Заболотный забил с игры, а во втором он же реализовал одиннадцатиметровый.
В итоге "армейцы" вырвались на 3-ю строчку, обойдя "Сочи" и "Краснодар", но у них впереди матчи против "Спартака" и "Нижнего Новгорода" соответственно.
Березуцкий: за эту часть сезона ЦСКА можно поставить твердую четверочку, есть над чем работать
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над тульским "Арсеналом" в матче 18-го тура РПЛ (2:0).
Фото: ЦСКА