"Что касается пенальти, мы смотрели момент пару раз. Да, там хоть и было касание, но неумышленное: игрок коснулся ноги Скопинцева сам, убегая. Пенальти в такой игре на первых минутах я бы не ставил", - приводит слова Воронина "Матч ТВ".
Напомним, "Зенит" получил право на пробитие одиннадцатиметрового уже на 10-й минуте. Рефери встречи Сергей Карасев назначил пенальти после просмотра видеоповтора. Клаудиньо подошел к точке, но промахнулся мимо ворот.
Сам Клаудиньо исправился, забив на 32-й минуте. Динамовцы отыгрались уже во втором тайме усилиями Скопинцева, за фол которого и был назначен пенальти в их ворота.
В итоге "Зенит" ушел на зимний перерыв лидером РПЛ, сохранив отрыв в 2 очка от "Динамо".
Воронин - о пенальти в матче против "Зенита": я бы такой не ставил, касание было, но неумышленное
Тренер "Динамо" Андрей Воронин прокомментировал решение назначить пенальти в ворота москвичей в матче c "Зенитом" (1:1).
Фото: RT