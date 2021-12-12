"Матч брата видел, первый тайм дома, второй - в машине. Леша - красавец, видел гол! Тяжело психологически, когда столько не играешь, выходить с первых минут. Справился на отлично, провёл хороший матч, переживаю за него. Надеюсь, это точка отправления.
Надо ли ему уходить? Я не Леша - я Антон. Надеюсь, что к сборам буду в общей группе. Возможно, сегодня у "Локо" тоже точка отправления", - цитирует Антона "Чемпионат".
Напомним, Алексей Миранчук сегодня вышел в старте "Аталанты" впервые с сентября и забил свой первый гол за команду в текущем сезоне. Последний раз россиянин забивал еще в мае.
Теперь на счету Миранчука 10 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне, в которых он отличился 1-м голом и 1-й голевой передачей.
Ранее сообщалось, что зимой полузащитник "Аталанты" может сменить клуб, отправившись в аренду в один из клубов Серии А.
Антон Миранчук - о голе брата: Леша - красавец! Надеюсь, это точка отправления
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал гол его брата за "Аталанту" в ворота "Вероны" и рассказал о своем восстановлении после травмы.
Фото: ТАСС